В тульском Управлении Росреестра пройдет горячая линия
Она будет посвящена государственному геодезическому надзору.
Управление Росреестра по Тульской области проведет горячую линию по вопросам государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности.
На вопросы жителей региона будет отвечать заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ирина Петрова.
Звонки будут приниматься во вторник, 27 июля, с 10.00 до 12.00 по телефону 47-05-09.
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