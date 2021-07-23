В тульском Управлении Росреестра пройдет горячая линия

Она будет посвящена государственному геодезическому надзору.

Управление Росреестра по Тульской области проведет горячую линию по вопросам государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности.

На вопросы жителей региона будет отвечать заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ирина Петрова.