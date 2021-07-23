Туляки стали реже брать займы «до зарплаты»

В первом квартале 2021 года в микрофинансовых организациях нашего региона было заключено 803 договора займа на общую сумму 81,6 млн рублей. По сравнению с прошлым годом количество выданных займов уменьшилось на 6%, а объем выданных денежных средств – на 29%. В Тульской области зарегистрированы 6 микрофинансовых организаций, у которых 128 структурных подразделений.

Туляки стали реже обращаться в МФО за так называемыми займами «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней). Статистика показывает, что многие участники микрофинансового рынка ориентируются на предоставление заёмных средств предприятиям и организациям. Около 86% (69,9 млн рублей) от всего объёма займов получили бизнесмены.

– Банк России обнаружил, что некоторые кредиторы в дополнение к неустойке начисляли заемщикам дополнительные штрафы за просрочку оплаты долга, что является нарушением закона. Размер неустойки может быть указан строго в 12-й строке таблицы с индивидуальными условиями договора кредита или займа. Если вы заметили в своем договоре информацию о каких-либо еще штрафах за просрочку, обратитесь в интернет-приемную Банка России, – рекомендует руководитель тульского отделения регулятора Юнэсса Васина.