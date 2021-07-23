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В Мясново ремонтируют канализационный коллектор
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Мясново ремонтируют канализационный коллектор

Длина восстанавливаемого участка – более 220 метров.

Глава администрации Тулы провёл выездное совещание по вопросам ремонта канализационных сетей. Дмитрий Миляев проконтролировал работы на улице Верхней Краснослободской. Здесь проводят ремонт участка трубы протяженностью 225 метров.

Замглавы администрации Николай Вишнев рассказал, что в этом году на коллекторе произошли две серьёзные аварии, связанные с износом коммуникаций. При их локализации коллектор обрушился, поэтому было принято решение провести комплексные работы. Ремонт идет в соответствии с графиком, для удобства жителей организована временная перекачка стоков. Работы планируют завершить к середине сентября.

– Порывы на канализационных сетях – это серьезный вопрос, как для жителей, так и городской администрации. Сейчас мы приступили к проведению масштабных работ по ремонту и строительству новых сетей. На эти цели мы привлекаем средства муниципального и регионального бюджетов. Данная работа будет продолжена, – отметил Дмитрий Миляев. 

Аналогичные работы проводят на коллекторе на улице Чмутова. Здесь сделают 215 м, а в планах на 2022 год – еще 400 м. Также в 2021 году отремонтируют канализационный коллектор в с. Алешня, построят коллектор, который выведет стоки в главную канализационную сеть в д. Варваровка. Всего за этот год планируют отремонтировать и построить более 6 км сетей.

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