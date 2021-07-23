Тульская Общественная палата направит на выборы более 4000 наблюдателей

Все они пройдут необходимое обучение для обеспечения прозрачности избирательного процесса.

В центре «Патриот» состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тульской области. Участники заслушали информацию о предстоящих выборах и обсудили стартовавший этап назначения наблюдателей от Общественной палаты региона.

Руководитель общественного штаба Константин Данилов, открывая заседание, напомнил, что, указом Президента России Владимира Путина, выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва назначены на 19 сентября. В тот же день состоятся выборы губернатора. С учетом пандемии, по решению Центризбиркома, голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября.

В работе штаба принял участие председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. Он рассказал подробнее о порядке проведения в нашем регионе Единого дня голосования и мер, принимаемых для обеспечения легитимности и открытости выборов.

На 573 избирательных участках будут установлены системы видеонаблюдения – на таких участках предусмотрено голосование 75% избирателей региона. Участки с наибольшим количеством избирателей оборудуют КОИБами, будут задействованы все имеющиеся в облизбиркоме комплексы. А технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом поможет более оперативно выгрузить данные в систему «ГАС Выборы», что, в свою очередь, позволит сократить время подведения результаты голосования.

– Общественная палата Тульской области – надежный партнер региональной избирательной комиссии в обеспечении открытости и законности выборов, – подчеркнул Павел Веселов. – Она направит на избирательные участки наблюдателей, которые не связаны с конкретной политической партией или кандидатом, а представляют общество в целом. За несколько лет подобной практики мы наблюдаем позитивные сдвиги в прозрачности организации всех процедур.

Подготовка кандидатов в наблюдатели стала одной из ключевых задач общественного штаба по наблюдению за выборами и Общественной палаты Тульской области. Эта задача успешно выполняется: обучено уже около 4000 кандидатов в наблюдатели, которые смогут качественно работать на избирательных участках.

– Мы переходим к новому этапу – назначения наблюдателей на избирательные участки, – рассказала председатель Общественной палаты региона Галина Фомина. – Утверждено Положение, которое регламентирует все аспекты данной процедуры.

Спикер разъяснила порядок выдвижения и назначения наблюдателей, перечислила документы, которые необходимо представить желающим присоединиться к институту общественного наблюдения.

– Наблюдатели руководствуются принципами честности и добросовестности, уважения прав и законных интересов участников выборов, – напомнила Галина Фомина. – Руководствуются кодексом этики общественного наблюдателя, утвержденного решением совета Общественной палаты РФ от 18 июня 2021 года, а также «Золотым стандартом», разработанным специально для качественной и удобной работы наблюдателя на избирательных участках.

Прием документов от кандидатов в наблюдатели проводится до 15 сентября. Подробная информация опубликована на сайте Общественной палаты Тульской области.