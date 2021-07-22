В храме Тульской области замироточили девять икон и семь крестов

Несколько дней назад кровавыми слезами в очередной раз заплакала икона XVIII века — образ Божией Матери «Знамение».

В Михаило-Архангельском храме села Урусово Веневского района с начала пандемии замироточили 16 святынь. Послушник храма Виталий Николаев рассказал, что подобного раньше здесь не случалось:

Виталий Николаев – Первая икона — образ Божией Матери «Знамение» — у нас замироточила 8 февраля 2020 года. Я очень удивился, когда увидел. Это стало для меня потрясением. Сначала подумал, что это ржавчина. Но через несколько дней икона еще сильнее заплакала кровавыми слезами.

С тех пор мироточение происходит периодически на протяжении полутора лет.

– На днях миро появилось снова. 20 июля сначала «заплакала» сама Богородица, а потом Спаситель на этом образе покрылся кровавыми пятнышками, — говорит Виталий. И называет это чудом от Бога.

По словам послушника храма, накануне вечером замироточила еще одна святыня — икона Спасителя.

– Считается, что это происходит в утешение нам. Святые не оставляют нас, они с нами. Но каждый воспринимает этот знак по-своему, — отметил Виталий.

Всего же на данный момент в храме 16 мироточащих святынь — девять икон и семь крестов.

Виталий рассказал, что в надежде на чудесное исцеление в храм приезжает много людей, в том числе и из других регионов. Но сейчас из-за пандемии посетителей меньше, чем обычно.

Отметим, что Михаило-Архангельский храм находится в полуразрушенном состоянии. Сейчас его реставрируют. Уже оштукатурили стены и потолок, восстановили своды. В планах — отреставрировать колокольню. Если хватит средств.

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