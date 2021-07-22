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«Справедливая Россия» потребовала проиндексировать пенсии работающим пенсионерам
Партнерский материал

«Справедливая Россия» потребовала проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» потребовала проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.

Так справороссы отреагировали на решение депутатов Госдумы от партии власти проголосовать против принятия соответствующего законопроекта.

«Отклонение думским большинством законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам в очередной раз доказывает необходимость изменения расклада сил в Госдуме», – заявил Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов.

Политик считает, что аргументация партии власти не выдерживает никакой критики. В этот раз, говорит лидер справороссов, они «не постеснялись и заявили, что в бюджете на это нет денег». Сергей Миронов, в свою очередь, утверждает, что прежде чем внести на рассмотрение Госдумы инициативу о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, в партии провели детальный анализ и нашли источники финансирования: «Лично я и мои коллеги по партии знаем, что деньги в бюджете точно есть».

По словам члена Центрального Совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» Александра Бычкова, несмотря на то, что законопроект справороссов был отклонен, партия продолжит бороться за возврат индексации. Политик также считает, что большинство российских пенсионеров уже оказались за чертой бедности: «Их пенсия не позволяет жить достойно. Кроме того, недавнее повышение пенсионного возраста так и не привело к росту выплат с опережением инфляции».

Отметим, согласно действующему законодательству, с января 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется лишь после их увольнения. При этом повышенная пенсия поступит на счета граждан не сразу, а только спустя три месяца с момента расторжения трудового договора.

По данным Росстата, на 1 января текущего года в стране проживали 43 млн пенсионеров. Из них 8,9 млн человек продолжают работать.



 

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