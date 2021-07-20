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В этом году в Туле отремонтируют трамвайные пути на ул. Советской и центральные улицы
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В этом году в Туле отремонтируют трамвайные пути на ул. Советской и центральные улицы

Об этом шла речь на заседании в правительстве Тульской области.

Тула получила 300 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. Как рассказал глава администрации города Дмитрий Миляев, планируется направить эти средства на ремонт улиц, которые имеют наиболее изношенные дорожные покрытия. Это часть проспекта Ленина, улицы Толстого, Мориса Тореза, Советская и другие. Всего будет отремонтировано 20 объектов — это более 20 километров.

По словам Дмитрия Миляева, уже готова сметная документация, к работам планируется приступить в середине августа.

Губернатор Алексей Дюмин заявил, что необходимо в кратчайшие сроки организовать работы по ремонту трамвайных путей на улице Советской.

– Найдем на это финансовую составляющую, — отметил глава региона.

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