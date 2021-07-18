В России отмечается день металлурга: фоторепортаж Myslo из доменного цеха

Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР.

К празднованию этого замечательного дня присоединяются люди разных профессий от сталевара до руководителя металлургического завода, все те, кто причастен к процессу выплавки металла, начиная от добычи руды до выплавки и обработки готового изделия.

Искусство извлекать металл из руды появилось очень давно. А вслед за этим появилась и металлургия как целая отрасль. Сегодня металлургия одна из базовых отраслей современной промышленности, на которой держится вся мощь отечественной экономики.

Подготовили для вас целый фоторепортаж, посвященный представителям этой замечательной профессии.

