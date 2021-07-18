В России отмечается день металлурга: фоторепортаж Myslo из доменного цеха
Ура, товарищи.
Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР.
К празднованию этого замечательного дня присоединяются люди разных профессий от сталевара до руководителя металлургического завода, все те, кто причастен к процессу выплавки металла, начиная от добычи руды до выплавки и обработки готового изделия.
Искусство извлекать металл из руды появилось очень давно. А вслед за этим появилась и металлургия как целая отрасль. Сегодня металлургия одна из базовых отраслей современной промышленности, на которой держится вся мощь отечественной экономики.
Подготовили для вас целый фоторепортаж, посвященный представителям этой замечательной профессии.
Галерея
Другие статьи по темам