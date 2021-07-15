Нет воды, черный нал и перекладывание ответственности: жители Ясной Поляны обратились к губернатору

Жители деревни Ясная Поляна Щекинского района обратились к губернатору Тульской области. Свое обращение они опубликовали в блоге «Народный журналист» на Myslo в статье «Опять Ясная Поляна».

«Уважаемый Алексей Геннадьевич, обращаются к Вам жители д. Ясная Поляна, так как терпение наше подошло к концу.

Ясная Поляна является мировым культурным центром, который посещают тысячи туристов из разных стран. Крайне обидно то, что жители самой деревни никому не нужны со своими проблемами.

Поясним суть обращения. Мы в течение многих лет добивались, чтобы у нас в домах и квартирах была вода надлежащего качества и объема. Путь был тернист и долог — то собирали деньги на «Народный бюджет», то подрядчик бросил всё на полпути, и т. д. и т. п.

Не так давно после всех злоключений, жалоб и прошений нам заменили сеть центрального водопровода в два этапа. Ранее нам говорили, что сеть изношена (и это сущая правда, так как проложена еще в 1950-х годах) и все проблемы от порывов. Все врезки (подключения к домам) мы производили за свои деньги, так как нам сказали, что на это денег не выделялось.

После замены водопроводной сети мы опять обращались уже по поводу качества воды. После этого нам установили станцию очистки (за что огромное спасибо), чтобы вода соответствовала всем требованиям.

После всего, по заявлению администрации Щекинского района, всё сделано в полном объеме и проблем с качеством, отсутствием и объемом более не будет.

Мы были рады. Но радость была преждевременной. Как показало нынешнее лето — нас ОБМАНУЛИ.

Как Вы понимаете, не мы нанимали подрядчиков, не мы рассчитывали водопроводную сеть и тем паче (как нам сейчас говорят — мол, вы видели проект и одобрили его) мы не инженеры водоснабжения и не можем разбираться в нюансах. Нам показали проект, сказали — всё будет хорошо, и мы согласились. А в итоге все ответственные лица снимают с себя всю ответственность.

На данный момент при условии аномальной жары и третьей волны COVID-19 у нас либо нет воды, либо напор настолько слаб, что газовые колонки, стиральные машины, душевые кабины просто не включаются.

Получается, что человек после трудового дня не может даже руки помыть. А горы посуды и грязного белья? Сплошная антисанитария! Та же ситуация и в выходные дни. Вода появляется только по ночам. Это издевательство — после рабочего дня на аномальной жаре мы вынуждены (вместо того чтобы отдыхать) ждать до полуночи (только тогда есть нормальный напор воды), чтобы помыться, постирать и помыть посуду.

На наши вопросы нам отвечают, что у нас повышенный разбор воды. КАК ТАК-ТО? Аргументы железные — нет воды, так как происходит полив участков. Алексей Геннадьевич, мы живем в деревне, у всех приусадебные участки. Соответственно, растения и деревья в отсутствие дождей нуждаются в поливе, иначе весь урожай погибнет. Много вопросов к тем, кто проектировал водопроводную сеть, — ОНИ еще с момента прокладки водопровода не знали, что жители поливают сады и огороды? Бред полный. К тому же КАК можно производить полив участка, если воды НЕТ? Вопросов всё больше.

Затронем вопрос про многоквартирные дома — три двухэтажных дома вообще не видят воды, так как она до них не доходит (спасибо тем инженерам, кто подписал проект — концевая верхняя точка), туда вода заглядывает крайне редко в силу физики.

Назрело много вопросов – почему наша ресурсоснабжающая организация (которая давно утратила наше доверие) ничего не предпринимает для обеспечения жителей необходимым объемом и давлением (обещанным) воды?

Почему уже много лет мы не можем оплатить счета за воду через банкоматы, карты, мобильный банк, почту либо пункты приема платежей? Только на руки и нал ичкой.

И только на КНС, а туда только на машине, так как пешком километра четыре. Да раз в месяц принимают в деревне в отделении Сбербанка, но не все (если в пятницу, то люди на работе) могут оплатить. Черный нал. Хотелось бы прозрачности в этом вопросе.

Алексей Геннадьевич, Вы наша последняя надежда. Мы верим в Вас и искренне Вас поддерживаем. Надеемся, что Вы разберетесь в этих вопросах и напомните ООО «ТеплоВодоСнабжение» о СНиП 2.04.2- 84, согласно которому вода в частных и многоквартирных домах должна не только БЫТЬ, но и СООТВЕТСТВОВАТЬ необходимому давлению, установленному законом.

С уважением, жители деревни Ясная Поляна».