Тульский волонтер Никита Недбайло: «Нас часто сравнивают с тимуровцами»

Специально для «Объективно» Никита рассказал, как и почему стал волонтером и что это движение для него значит.

Студент ТулГУ, представитель единого волонтерского штаба, участник федеральной акции «Мы вместе» награжден памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

– Никита, как получилось, что Вы пришли в волонтерское движение? Что было главным побудительным мотивом?

– На самом деле волонтерством занимаюсь достаточно давно, еще со школы. Но тогда еще не понимал, что оно войдет в мою жизнь так плотно. А когда учился на первом курсе, узнал о «Молодой Гвардии Единой России», захотел в нее вступить. Сначала это были обычные мероприятия — развлекательного характера, субботники. Мне всё это нравилось. В связи с пандемией наша работа изменилась. Как только началась первая волна коронавирусной инфекции, я и мои друзья, которые тоже являются активистами МГЕР, начали работать в волонтерском штабе. В нашу задачу входила первая помощь жителям, которые в ней нуждаются. Привозили продукты питания, лекарства, оплачивали коммунальные платежи. Выполняли самую разную работу — от того, чтобы убраться во дворе, до подвоза воды.

– То есть как-то всё само собой получилось?

– Наверное, да. В голове перевернулись некоторые смыслы жизни, и я понял, что могу своей маленькой помощью сделать кого-то немножечко счастливее, облегчить чью-то жизнь.

– Но ведь в это время можно заниматься и более приятными делами — ходить в кино, играть в футбол, гулять с девушкой.

– Из-за того, что работаю со сверстниками, я и так общаюсь со своими единомышленниками, друзьями. Ведь каждый из них по-своему интересен. В каждом из нас есть ответственность, долг перед людьми, который мы сами для себя определили и за который не просим ничего взамен. Лично у меня получается и помогать людям, и в то же время не отказывать себе в прогулках с девушкой, в походах в кино или в том, чтобы поиграть в футбол. На всё хватает времени.

– С тимуровцами вас часто сравнивают?

– Да, нас часто с ними сравнивают, особенно пожилые люди.

– Насколько участие в волонтерском движении меняет человека внутренне?

– Меняет достаточно сильно. По тем ребятам, которые сейчас к нам приходят, это видно. У них в жизни появляются другие цели. Что касается меня, то я не сразу привык к этой работе. У нас ведь может быть срочный выезд в другой район и даже в другую область. Зато сейчас я понимаю, что волонтерская деятельность, помощь людям — одна из главных составляющих моей будущей жизни.

– А с чем вы её связываете?

– Всегда мечтал пойти по стопам своего отца, работать в полиции. Эта работа — тоже ведь помощь гражданам.

– Насколько быстро удается находить общий язык? Ведь люди, с которыми вы сталкиваетесь, очень разные.

– Разные, да. Есть те, кто обижен на жизнь, они сразу категорически заявляют: вы нам не нужны, мы всё сделаем сами. Но таких очень мало. Бывает, что сначала не идут на контакт, а тебе надо их разговорить, найти понимание. Или, наоборот, люди тебе благодарны с первых твоих слов, потому что ты обращаешь на них внимание, спрашиваешь, какая помощь нужна.

– Глеб Жеглов учил: чтобы установить контакт, надо понять, что человеку интересно.

– Соглашусь. Главное, человека выслушать и потом вместе с ним найти решение его проблемы

– Чем за время своего волонтерства уже занимались?

– Субботники, адресная помощь, приютам помогали для домашних животных. Был случай недавно. Приехали к больной женщине. У нее была мама, страдавшая психическим заболеванием, которая таскала все домой с мусорки. Мама умерла, а эта женщина лежачая, не может ходить. К нам обратились соседи — хотели помочь сделать ей небольшой ремонт и одновременно выбросить из квартиры мусор. Мы с ребятами приехали. Обычная квартира — на верхнем этаже стандартной пятиэтажки. Но в этой квартире было невозможно дышать, глаза резало. Наверное, человек, который там живет, привык к этому, но нам, неподготовленным, было достаточно тяжело — и физически, и морально. Тем не менее мы вошли, пообщались с этой женщиной. Потом вынесли два контейнера мусора — знаете, которые возле подъездов стоят, на колесиках…

– Этот случай Вы, наверное, теперь долго будете вспоминать.

– Долго, да. Плохих воспоминаний от того, чем я занимаюсь, нет. Приятно осознавать, что человек больше не живет в этой грязи, и то, что мы ему помогли.

– Еще какой-то аналогичный случай припомните?

– Их очень много было за это время. К примеру, проводили субботник в городе Новомосковске, очищали исток реки Дон. Он был настолько забит мусором – не описать словами. Мы надевали сапоги резиновые высокие, которые на плечах завязываются, заходили в воду и целых два дня вычищали грязь. На помощь нам приезжали военнослужащие, бригады из администрации. Коллективно благоустроили это место. Оно, правда, находится неудобно — в низине, за пятиэтажками, где гаражи. Но это значимый для нашей области объект, и он должен быть чистым и благоустроенным.

– То есть в других районах вы часто бываете?

– Конечно, мы работаем по всей Тульской области. В каждом районе есть отделения «Молодой Гвардии Единой России». Когда проходит значимое мероприятие, мы все стараемся помочь. Недавно ездили в Кимовск. Совместно с местным отделением молодогвардейцев устанавливали контейнер для сбора отработавших батареек.

– Для вас имеет значение, что вы занимаетесь волонтерством именно в «Молодой Гвардии Единой России»?

– Дело прежде всего в коллективе, в отношении моих друзей ко мне и меня к ним. Я знаю, что люди, которые меня привели в «Молодую Гвардию», с которыми я дружу и общаюсь, в любой момент придут мне на помощь, и я отвечу им тем же. Это точно имеет значение.

– Кого-то вы уже увлекли своим примером?

– Да, у меня есть пара друзей, с которыми мы когда-то общались. Потом, когда я уже был в «Молодой Гвардии», они захотели поездить с нами. И через какое-то время стали волонтерами.

– Вам ведь, наверное, часто задают этот вопрос: зачем вам это всё надо?

– Не буду говорить, что хочу помочь своей области, стране. Отвечу более просто. Когда я дома и у меня нет никаких дел, мне становится скучно. Думаю, ну почему не звонит какая-нибудь пожилая женщина и не говорит, привезите мне, пожалуйста, хлеба? Мне это действительно необходимо. Я не могу без ребят, которые здесь, потому что мы друзья. Я не могу без этого, потому что волонтерство — часть меня.