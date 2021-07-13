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В Пролетарском округе обустраивают новый сквер
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Пролетарском округе обустраивают новый сквер

Работы идут в районе домов № 10 по ул. Кирова и № 125 по Епифанской.

Сейчас здесь устанавливают спортивное оборудование, укладывают плитку на дорожках, подготавливают основание под детскую площадку.

Проект нового общественного пространства предусматривает площадки с детским игровым и спортивным оборудованием, освещение, парковочные карманы, пешеходные дорожки, установку скамеек и урн.

Обустройство проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Данный объект был определен туляками в ходе рейтингового голосования по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.

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