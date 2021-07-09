Фото пресс-службы администрации Тулы.
В центре Тулы появится сквер с элементами литературной гостиной
Его благоустроят на улице Союзной.
В областной столице продолжается реализация проекта «Ревитализация исторического центра города Тулы», который охватывает территорию в 124 гектара. Кроме улицы Металлистов преобразовываются Благовещенская и Союзная улицы, Союзный и соседние переулки.
Так, на улице Союзной возле дома №9 появится сквер. В соответствии с концепцией, на участке площадью около 35 соток планируется разместить зону рекреации для отдыха и творческого досуга. Сквер будет с элементами литературной гостиной.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, сейчас ведется разработка документации.
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