В центре Тулы появится сквер с элементами литературной гостиной

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В областной столице продолжается реализация проекта «Ревитализация исторического центра города Тулы», который охватывает территорию в 124 гектара. Кроме улицы Металлистов преобразовываются Благовещенская и Союзная улицы, Союзный и соседние переулки.

Так, на улице Союзной возле дома №9 появится сквер. В соответствии с концепцией, на участке площадью около 35 соток планируется разместить зону рекреации для отдыха и творческого досуга. Сквер будет с элементами литературной гостиной.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, сейчас ведется разработка документации.