Фото из архива Myslo.
Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы покинул свой пост
О новом руководителе, который заменит Алексея Сорокина, пока не сообщается.
С официального сайта администрации Тулы убрали сведения о руководителе управления градостроительства и архитектуры.
В администрации на запрос Myslo эту информацию подтвердили.
Напомним, ранее Myslo сообщал со ссылкой на собственные источники, что руководитель управления Алексей Сорокин объявил об уходе с поста.
Сорокин занимал указанную должность с октября 2018 года. До назначения он занимал должность директора департамента строительства в АО «Корпорация развития Тульской области».
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