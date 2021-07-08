Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы покинул свой пост

Фото из архива Myslo.

О новом руководителе, который заменит Алексея Сорокина, пока не сообщается.

С официального сайта администрации Тулы убрали сведения о руководителе управления градостроительства и архитектуры.

В администрации на запрос Myslo эту информацию подтвердили.

Напомним, ранее Myslo сообщал со ссылкой на собственные источники, что руководитель управления Алексей Сорокин объявил об уходе с поста.

Сорокин занимал указанную должность с октября 2018 года. До назначения он занимал должность директора департамента строительства в АО «Корпорация развития Тульской области».