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Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы покинул свой пост
Фото из архива Myslo.

Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы покинул свой пост

О новом руководителе, который заменит Алексея Сорокина, пока не сообщается.

С официального сайта администрации Тулы убрали сведения о руководителе управления градостроительства и архитектуры.

В администрации на запрос Myslo эту информацию подтвердили.

Напомним, ранее Myslo сообщал со ссылкой на собственные источники, что руководитель управления Алексей Сорокин объявил об уходе с поста. 

Сорокин занимал указанную должность с октября 2018 года. До назначения он занимал должность директора департамента строительства в АО «Корпорация развития Тульской области».

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:15 +3
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Люди
Алексей Сорокин
Место
Тула
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