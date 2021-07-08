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Забил до смерти: в Тульской области задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления
Фото с места происшествия СУ СК РФ по Тульской области.

Забил до смерти: в Тульской области задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

ЧП случилось в деревне Баскаково Воловского района.

СУ СК РФ по Тульской области сообщил о задержании ранее судимого 48-летнего жителя Воловского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 
 
Преступление произошло 5 июля в частном доме на улице Красивомеченская деревни Баскаково. По данным следствия, во время ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя, мужчина нанес своему 53-летнему знакомому множество ударов кулаками по голове.
 
От полученных повреждений потерпевший скончался на месте спустя несколько часов.
Обнаружив это, подозреваемый пошел в соседний дом и сообщил о содеянном, после чего жители дома обратились в правоохранительные органы. 
 
Сейчас злоумышленник задержан, решается вопрос об аресте. Уголовное дело расследует Богородицкий межрайонный следственный отдел.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:01 +2
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Воловский районТульская область
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