Забил до смерти: в Тульской области задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

Фото с места происшествия СУ СК РФ по Тульской области.

СУ СК РФ по Тульской области сообщил о задержании ранее судимого 48-летнего жителя Воловского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление произошло 5 июля в частном доме на улице Красивомеченская деревни Баскаково. По данным следствия, во время ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя, мужчина нанес своему 53-летнему знакомому множество ударов кулаками по голове.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте спустя несколько часов.

Обнаружив это, подозреваемый пошел в соседний дом и сообщил о содеянном, после чего жители дома обратились в правоохранительные органы.

Сейчас злоумышленник задержан, решается вопрос об аресте. Уголовное дело расследует Богородицкий межрайонный следственный отдел.