Страховые компании выплатили тулякам почти 990 млн рублей

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В первом квартале этого года сумма страховых выплат в регионе выросла на 25%. В основном рост обеспечил сегмент страхования жизни.

Выплаты владельцам полисов страхования жизни составили 485 млн рублей – на 65% больше, чем год назад. Это обусловлено продолжающимся увеличением выплат по завершившимся договорам инвестиционного страхования жизни.

Сумма выплат по договорам «автогражданки» достигла 287,8 млн рублей, из них по европротоколу – 49 млн рублей.

«Сегодня оформить страховые полисы можно не выходя из дома. Удобство онлайн-сервисов давно оценили автовладельцы. За первое полугодие 2021 года в Тульской области заключено более 95 тысяч электронных полисов ОСАГО через сайты страховщиков. Это также можно сделать с помощью маркетплейса. Финансовая платформа позволяет сравнивать предложения и выбирать наиболее выгодное», — отметил начальник юридического отдела Отделения Тула Банка России Андрей Колосветов.

В целом страховые компании региона получили за I квартал более 1,8 млрд рублей страховых премий. Большая часть поступила по договорам страхования жизни – 442 млн рублей и ОСАГО – 436 млн рублей.