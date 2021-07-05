Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: кардиолог ответит на вопросы туляков

7 июля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит Елена Мельникова, заведующая отделением кардиодиспансера городской больницы №13.

Свои вопросы жители могут задать под анонсом эфира в ВК, в личных сообщениях группы министерства здравоохранения или в комментариях во время прямой трансляции.