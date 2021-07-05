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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: кардиолог ответит на вопросы туляков

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: кардиолог ответит на вопросы туляков

Очередной прямой эфир состоится в рамках проекта «Отвечают врачи».

7 июля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит Елена Мельникова, заведующая отделением кардиодиспансера городской больницы №13.

Свои вопросы жители могут задать под анонсом эфира в ВК, в личных сообщениях группы министерства здравоохранения или в комментариях во время прямой трансляции.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 08:05 +1
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