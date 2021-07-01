Статистика за сутки: в Тульской области 157 случаев ковида и 7 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще 157 случаев коронавируса, 57 человек выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 42 927 жителей региона, 39 358 вылечились, 2220 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 16:00, 61 3360 -20
вчера, в 15:10, 10 2470 0
вчера, в 14:15, 40 3482 -28
вчера, в 11:32, 11 3170 -5
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