Статистика за сутки: в Тульской области 157 случаев ковида и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще 157 случаев коронавируса, 57 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 42 927 жителей региона, 39 358 вылечились, 2220 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: