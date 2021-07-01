новости
новости
Регистрация
Статистика за сутки: в Тульской области 157 случаев ковида и 7 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 157 случаев ковида и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще 157 случаев коронавируса, 57 человек выздоровели, семь скончались. 

Всего с начала пандемии ковидом заразились 42 927 жителей региона, 39 358 вылечились, 2220 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
 
Сюжет: Коронавирус
На очные лекции в ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут пускать только вакцинированных студентов?
Жизнь Тулы и области
На очные лекции в ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут пускать только вакцинированных студентов?
вчера, в 16:00, 61 3360 -20
Тульские спасатели продезинфицировали автостанцию «Восточная»: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
Тульские спасатели продезинфицировали автостанцию «Восточная»: фоторепортаж
вчера, в 15:10, 10 2470 0
Прививка каждый год: Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации россиян от коронавируса
Жизнь Тулы и области
Прививка каждый год: Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации россиян от коронавируса
вчера, в 14:15, 40 3482 -28
В Тульской области за сутки подтвердились еще 158 случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтвердились еще 158 случаев коронавируса
вчера, в 11:32, 11 3170 -5
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:35 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новые детские пособия, проезд по карте «Мир» и часы тишины: какие законы вступают в силу с 1 июля
Новые детские пособия, проезд по карте «Мир» и часы тишины: какие законы вступают в силу с 1 июля
В Щекинском районе 83-летний водитель спровоцировал серьезное ДТП
В Щекинском районе 83-летний водитель спровоцировал серьезное ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.