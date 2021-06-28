В муниципальном транспорте Тулы пассажирам теперь бесплатно предоставляют маски

Цель нововведения ясна – предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Пассажиры, у которых по какой-то причине не оказалось с собой маски, могут взять ее в специальном боксе при входе в транспорт, рядом – антисептик.

Напомним, такую задачу глава администрации поставил на последнем заседании городского штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса отметив, что жизнь и здоровье туляков – главное.



Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Игнатов:



Андрей Игнатов – С сегодняшнего дня по поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева в каждом транспортом средстве муниципального предприятия «Тулгорэлектротранс» установлен бокс, в котором находятся средства индивидуальной защиты. Любой пассажир, забывший либо не имеющий по какой-либо причине индивидуальное средство защиты, может взять маску из бокса. У нас 230 единиц транспорта: это автобусы, трамваи, троллейбусы, и все они будут оснащены такими боксами. По окончании дня будет проведен мониторинг использования средств индивидуальной защиты. В случае необходимости дополнительное количество масок будет находиться у водителя, чтобы он на конечной остановке пополнял бокс. Маски закуплены, в каждом боксе — около 40 масок.

Туляки нововведение уже оценили по достоинству. Все они отмечают – инициатива очень нужная и своевременная.

Лилия Костюченкова – Я боюсь за свое здоровье, и поэтому маску в транспорте я всегда надеваю. А сегодня так получилось, что забыла ее дома. И так хорошо, что сейчас маски стали выдавать в автобусах. Это очень удобно для всех пассажиров. Я каждый день пользуюсь общественным транспортом, и для меня очень важно, если вдруг я забыла маску дома, то могу взять ее бесплатно прямо в транспорте.

Ольга Васильевна – Я всегда надеваю медицинскую маску в общественном транспорте, и у меня всегда в сумке лежит несколько штук про запас. Но люди разные, и для тех, кто может забыть маску дома или просто потерять, уронить, испачкать, это нововведение очень важно. Ситуация с коронавирусом тяжелая, надо беречься.

Отметим, что в Туле силами МКП «Тулгорэлектротранс» продолжается санобработка муниципального пассажирского транспорта. Мойка и дезинфекция проводятся ежедневно с 23.00 до 5.00 путем автоматической и ручной обработки снаружи и внутри транспорта. Ежедневно обрабатывается около 250 единиц транспорта и дезинфицируются остановочные павильоны.



Силами МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» организована централизованная обработка салонов коммерческого пассажирского транспорта ежедневно на трех конечных остановочных пунктах: «Областная больница», «Ул. Ген. Маргелова», «Малые Гончары». За день такую обработку проходят около 50-60 машин.



Работа усилена во всех муниципальных образованиях по поручению губернатора Алексея Дюмина.