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Начальник тульской колонии за 1,5 млн рублей обещал свободу осужденному

Начальник тульской колонии за 1,5 млн рублей обещал свободу осужденному

В отношении сотрудника ФСИН возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего начальника ИК №2 УФСИН России по Тульской области. Он подозревается в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

По данным следствия, 24 июня в своем служебном кабинете в здании на ул. Мориса Тореза в Туле подозреваемый получил 1,5 млн рублей за оказание содействия в условно-досрочном освобождении одному из осужденных. Преступление было пресечено в результате совместных согласованных действий сотрудников ФСБ, СК и ФСИН России.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.  Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на контроле у руководителя регионального СУ СК Владимира Усова.

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