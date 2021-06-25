Начальник тульской колонии за 1,5 млн рублей обещал свободу осужденному

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего начальника ИК №2 УФСИН России по Тульской области. Он подозревается в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

По данным следствия, 24 июня в своем служебном кабинете в здании на ул. Мориса Тореза в Туле подозреваемый получил 1,5 млн рублей за оказание содействия в условно-досрочном освобождении одному из осужденных. Преступление было пресечено в результате совместных согласованных действий сотрудников ФСБ, СК и ФСИН России.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на контроле у руководителя регионального СУ СК Владимира Усова.