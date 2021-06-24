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Тульская Госавтоинспекция оштрафовала героя рубрики «Накажи автохама» за проезд на красный

Тульская Госавтоинспекция оштрафовала героя рубрики «Накажи автохама» за проезд на красный

Водителю автомобиля с государственными регистрационными знаками Е033ХХ71RUS предстоит заплатить тысячу рублей.

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, о котором мы сообщили в публикации «Накажи автохама»: краснее не бывает, но все равно рванул через мост».
 
«Водитель привлечен по ч. 1 ст. 12.12 КоАП (Проезд на запрещающий сигнал светофора). Постановлением от 24 июня 2021 года ему назначен штраф в размере 1000 рублей», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
 

 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:15 +3
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