В центре Богородицка продолжаются работы по благоустройству

Фото: bogoroditskievesti.ru

Они ведутся на ул. Пролетарской и возле Дворца детского творчества.

В Богородицке продолжаются работы по «перезапуску» городской среды. Полным ходом идёт строительство тротуара и велосипедной дорожки на ул. Пролетарской: от центрального входа в городской парк культуры и отдыха до северных ворот.

Благоустройство зоны отдыха продолжится строительством завершающего участка пешеходной и велосипедной дорожек у Дворца детского (юношеского) творчества.