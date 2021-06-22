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В центре Богородицка продолжаются работы по благоустройству
Фото: bogoroditskievesti.ru

В центре Богородицка продолжаются работы по благоустройству

Они ведутся на ул. Пролетарской и возле Дворца детского творчества.

В Богородицке продолжаются работы по «перезапуску» городской среды. Полным ходом идёт строительство тротуара и велосипедной дорожки на ул. Пролетарской: от центрального входа в городской парк культуры и отдыха до северных ворот.

Благоустройство зоны отдыха продолжится строительством завершающего участка пешеходной и велосипедной дорожек у Дворца детского (юношеского) творчества.

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Тульская областьБогородицк
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