Тульская область – в «красной» зоне по росту заболеваемости ковидом
Лишь два российских региона находятся в «зеленой» зоне.
Ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась во всех регионах России. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Ученый строит прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9−1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0−1,1 (удовлетворительный), «красные» — 1,1−1,2 (отрицательный — неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше — усиливается.
В «красной» зоне с индексом распространения от 1,1 до 1,2 находятся 22 региона, в том числе и Тульская область.
- В России осталось только два региона с «зеленой» динамикой распространения COVID-19 — Ингушетия и Якутия. Но и там в ближайшее время, скорее всего, динамика распространения заболевания ускорится, — сказал Тавадян.