Тульская область – в «красной» зоне по росту заболеваемости ковидом

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Лишь два российских региона находятся в «зеленой» зоне.

Ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась во всех регионах России. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый строит прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9−1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0−1,1 (удовлетворительный), «красные» — 1,1−1,2 (отрицательный — неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше — усиливается.

Самая тяжелая ситуация — в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Тыве, Московской области, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе на Чукотке. Здесь индекс распространения превышает 1,2.