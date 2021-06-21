Ранее судимый туляк устроил потасовку у супермаркета

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, в ночь с воскресенья на понедельник стало известно о потасовке на проспекте Ленина. Очевидцы происшествия сообщили в полицию о том, что некий мужчина избивает другого около супермаркета. Стражи порядка, прибывшие на указанный адрес, доставили в отдел полиции ранее судимого 32-летнего драчуна. А 31-летний потерпевший заявил в органы внутренних дел о побоях.

В полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей и обстоятельств происшествия.