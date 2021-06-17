За сутки тульские полицейские составили 78 протоколов за нарушение масочного режима

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В Тульской области сотрудники полиции продолжают проверять соблюдение антиковидных норм. На территории региона по-прежнему действует масочный режим – ношение масок является обязательным в магазинах, торговых центрах и в общественном транспорте.

По данным пресс-службы областного УМВД, за сутки полицейские составили 78 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания: 38 – в магазинах, 3 – в общественном транспорте, 17 – на остановках, 20 – в общественных зданиях.

Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Проверочные и профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе сотрудниками всех служб полиции.