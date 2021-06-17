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За сутки тульские полицейские составили 78 протоколов за нарушение масочного режима
Фото из архива MySlo

За сутки тульские полицейские составили 78 протоколов за нарушение масочного режима

Чаще всего пренебрегают ношением средств индивидуальной защиты пассажиры общественного транспорта.

В Тульской области сотрудники полиции продолжают проверять соблюдение антиковидных норм. На территории региона по-прежнему действует масочный режим – ношение масок является обязательным в магазинах, торговых центрах и в общественном транспорте.

По данным пресс-службы областного УМВД, за сутки полицейские  составили 78 административных протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания: 38 – в магазинах, 3 – в общественном транспорте, 17 – на остановках, 20 – в общественных зданиях.

Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Проверочные и профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе сотрудниками всех служб полиции.

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