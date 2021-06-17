В усадьбе Давыдовых под Тулой восстанавливают уникальный храмовый комплекс

Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Белый Ирис»

Для жителей села Аксиньино Спасская церковь, расположенная в усадьбе Давыдовых – не только исторический объект, но и православная святыня. Поэтому они принимали активное участие в расчистке территории, убирали строительный мусор. В будущем благотворители мечтают создать на базе усадьбы мемориальный музейный комплекс, сообщает портал «Открытые НКО».

Церкви, подобной Спасской, в российских селах больше не встретить: возведенная в стиле строгого классицизма, она отличается необычным завершением купола — белокаменной скульптурой Архангела Михаила с крестом. Долгое время храм стоял без крыши, из-за постоянной сырости его стены покрылись плесенью. Уникальный архитектурный ансамбль, построенный в XIX веке, находился в запустении и разрушался.

Чтобы сохранить архитектурную жемчужину, усадьбу в селе Аксиньино под свое крыло взял Благотворительный фонд «Белый Ирис». Проект по ее возрождению поддержал Фонд президентских грантов. Храм накрыли временной двухскатной кровлей, которая опирается на специально смонтированную стропильную систему. Вокруг изваяния Архангела, которое рассыпается, установили деревянную обрешетку, затянув ее плотной тентовой тканью.

Вместе с добровольцами из разных городов жители Аксиньино помогали в работах по воссозданию исторического некрополя, расположенного у храма. Волонтеры освободили территорию от поваленных деревьев, валежника и мусора, а надгробия — их около пятидесяти — очистили от грязи. Семь надгробий, наиболее интересных своей декоративной отделкой, привели в порядок профессионалы. Их восстановили и установили на новые постаменты.

Одновременно в мавзолее рода Давыдовых шли научно-исследовательские работы. Мемориальных семейных усыпальниц в подобном — романтическом — стиле в России сохранилось крайне мало, и многие из них практически разрушены. Кроме того, по мнению реставраторов, именно здесь нашли последнее пристанище герои войны 1812 года генерал-майоры Евграф и Николай Давыдовы. На основании исследований специалистов был разработан проект реставрации памятника.

— Несмотря на руинированное состояние усыпальницы, ее решено восстановить в первозданном виде, — рассказывает главный архитектор проекта Ольга Рыжко. — Мы исходим из предположения, что во время археологических работ будут найдены фрагменты белокаменного декора, которые можно будет установить на прежнее место, дополнив новыми элементами.

Работы по восстановлению храмового комплекса будут продолжены – следующим шагом станет привлечение ресурсов для разработки проекта реставрации Спасского храма. Летом планируется провести противоаварийные работы и археологические изыскания в мавзолее, а также разработать проектную документацию, необходимую для восстановления колокольни и въездных обелисков.