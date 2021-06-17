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Проворовавшаяся жительница Новомосковска заплатила штраф, чтобы избежать тюрьмы

Проворовавшаяся жительница Новомосковска заплатила штраф, чтобы избежать тюрьмы

Ранее она была осуждена по статье «Присвоение или растрата».

На исполнении в отделении судебных приставов г. Новомосковска и Новомосковского района Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с 35-летней местной жительницы уголовного штрафа на сумму 200 тысяч рублей.

Ранее должница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренном ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». После вынесения приговора она всячески уклонялась от уплаты штрафа.

Приставам пришлось разъяснить женщине, что в случае неуплаты ей могут заменить денежное взыскание другим видом наказания. Чтобы не оказаться за решёткой, женщина полностью выплатила долг.

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Место
Новомосковск
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