Проворовавшаяся жительница Новомосковска заплатила штраф, чтобы избежать тюрьмы

Ранее она была осуждена по статье «Присвоение или растрата».

На исполнении в отделении судебных приставов г. Новомосковска и Новомосковского района Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с 35-летней местной жительницы уголовного штрафа на сумму 200 тысяч рублей.

Ранее должница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренном ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». После вынесения приговора она всячески уклонялась от уплаты штрафа.

Приставам пришлось разъяснить женщине, что в случае неуплаты ей могут заменить денежное взыскание другим видом наказания. Чтобы не оказаться за решёткой, женщина полностью выплатила долг.