Жительница Тульской области перевела аферистам 700 тысяч рублей на «астрологическое лечение»
По данному факту полиция проводит проверку.
За прошедшие сутки два жителя Тульской области стали жертвами мошенников. Так, от рук преступников пострадала 71-летняя жительница Белева. Под предлогом прохождения астрологического лечения женщина перевела аферистам 700 тысяч рублей. По данному факту полиция проводит проверку.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.
Полиция Тульской области еще раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными.
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