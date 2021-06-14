Жительница Тульской области перевела аферистам 700 тысяч рублей на «астрологическое лечение»

За прошедшие сутки два жителя Тульской области стали жертвами мошенников. Так, от рук преступников пострадала 71-летняя жительница Белева. Под предлогом прохождения астрологического лечения женщина перевела аферистам 700 тысяч рублей. По данному факту полиция проводит проверку.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

Полиция Тульской области еще раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными.