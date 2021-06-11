Учения МЧС: в Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал – видео
Два человека оказались заблокированы в одном из кабинетов, и для их спасения потребовалась пожарная автолестница.
Утром 11 июня в Тульской областной клинической больнице провели противопожарные учения. По вводной, ЧП произошло в главном корпусе медицинского учреждения. Во время эвакуации два человека оказались заблокированы в одном из кабинетов, и для их спасения потребовалась пожарная автолестница.
Сергей Привезенцев, заместитель начальника ГУ МЧС России по ТО (по государственной противопожарной службе):
Сергей Привезенцев
– Данные мероприятия проводятся по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в связи с трагическими событиями, произошедшими в медицинском учреждении в Рязанской области. Цель учений — проверить готовность медицинского учреждения к организации эвакуации больных из здания. Также при мероприятии отработаны способы спасения больных с верхних этажей с применением высотной техники и спасательных устройств — дыхательных аппаратов личного состава. Данные учения проводятся в каждом районе Тульской области.
Галерея