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Учения МЧС: в Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал – видео

Учения МЧС: в Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал – видео

Два человека оказались заблокированы в одном из кабинетов, и для их спасения потребовалась пожарная автолестница.

Утром 11 июня в Тульской областной клинической больнице провели противопожарные учения. По вводной, ЧП произошло в главном корпусе медицинского учреждения. Во время эвакуации два человека оказались заблокированы в одном из кабинетов, и для их спасения потребовалась пожарная автолестница.
 
Сергей Привезенцев, заместитель начальника ГУ МЧС России по ТО (по государственной противопожарной службе):
 

Сергей Привезенцев

– Данные мероприятия проводятся по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в связи с трагическими событиями, произошедшими в медицинском учреждении в Рязанской области. Цель учений — проверить готовность медицинского учреждения к организации эвакуации больных из здания. Также при мероприятии отработаны способы спасения больных с верхних этажей с применением высотной техники и спасательных устройств — дыхательных аппаратов личного состава. Данные учения проводятся в каждом районе Тульской области.

 

Галерея
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 1
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 2
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 3
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 4
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 5
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 6
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 7
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 8
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 9
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 10
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 11
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 12
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 13
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 14
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 15
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 16
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 17
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 18
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 19
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 20
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 21
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 22
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 23
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 24
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 25
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 26
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 27
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 28
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 29
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 30
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 31
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 32
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 33
Учения МЧС: В Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал, Фото: 34
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:28 0
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