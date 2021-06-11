Учения МЧС: в Тульской областной больнице из-за пожара эвакуировали больных и персонал – видео

Два человека оказались заблокированы в одном из кабинетов, и для их спасения потребовалась пожарная автолестница.

Утром 11 июня в Тульской областной клинической больнице провели противопожарные учения. По вводной, ЧП произошло в главном корпусе медицинского учреждения. Во время эвакуации два человека оказались заблокированы в одном из кабинетов, и для их спасения потребовалась пожарная автолестница.

Сергей Привезенцев, заместитель начальника ГУ МЧС России по ТО (по государственной противопожарной службе):