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Волонтеров приглашают поучаствовать в реставрации старинного дома на ул. Пирогова

Волонтеров приглашают поучаствовать в реставрации старинного дома на ул. Пирогова

В Туле проходит всероссийский фестиваль «Том Сойер Фест».

Всех неравнодушных туляков приглашают поучаствовать в реставрации старинного жилого дома на ул. Пирогова. Напомним, в Туле стартовал фестиваль «Том Сойер Фест» — масштабный всероссийский проект по восстановлению исторической среды.

Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные домики. Финансируют работы спонсоры и неравнодушные горожане. В Туле будут ремонтировать дом № 42 по ул. Пирогова.

Все строительные работы будут выполнять волонтеры. Только там, где требуются специальные навыки, поучаствуют специалисты. Но в качестве консультантов.
 

Если вы старше 16 лет и хотите поучаствовать в проекте, звоните организатору фестиваля Евгении Сиволоцкой по телефону +7 (963) 224-86-86. Расписание работ: четверг-пятница с 17.00 до 20.00, суббота-воскресенье — с 11.00 до 14.00.

- Приходите в одежде, которую не жалко испортить, либо приносите с собой (можно переодеться в доме). Средства индивидуальной защиты у нас есть, если принесете с собой — тоже хорошо. На улице лето, так что берите для себя водичку, чай и печеньки — с нас, — говорят организаторы.

Более подробная информация в группе фестиваля ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:22 0
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