Волонтеров приглашают поучаствовать в реставрации старинного дома на ул. Пирогова
В Туле проходит всероссийский фестиваль «Том Сойер Фест».
Всех неравнодушных туляков приглашают поучаствовать в реставрации старинного жилого дома на ул. Пирогова. Напомним, в Туле стартовал фестиваль «Том Сойер Фест» — масштабный всероссийский проект по восстановлению исторической среды.
Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные домики. Финансируют работы спонсоры и неравнодушные горожане. В Туле будут ремонтировать дом № 42 по ул. Пирогова.
Если вы старше 16 лет и хотите поучаствовать в проекте, звоните организатору фестиваля Евгении Сиволоцкой по телефону
- Приходите в одежде, которую не жалко испортить, либо приносите с собой (можно переодеться в доме). Средства индивидуальной защиты у нас есть, если принесете с собой — тоже хорошо. На улице лето, так что берите для себя водичку, чай и печеньки — с нас, — говорят организаторы.
Более подробная информация в группе фестиваля ВКонтакте.