Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 56 случаев заболевания и 6 смертей
В целом же по стране суточный прирост заболевших превысил 10 тысяч человек впервые с середины марта.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 56 случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 616 жителей региона, 38 054 вылечились, 2086 умерли.
За последние сутки в России выявлено 10 407 новых случаев коронавируса, зафиксировано 399 летальных исходов, выздоровели 9 814 человек.
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