Где в Туле не будет света 8 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- Красноармейский пр-т, 1, 2-а, 3-а,
- ул. Революции, 17, 6,
- ул. Оружейная, 46-а, 46, 48, 50, 44,
- ул. Ползунова, 5, 7, 9-а, 11, 15 к. 1,
- ул. Седова, 12 к.1, 4, 8,
- ул. Прокудина, 2 к.1, 2 к.2, 7/13, 1/10, 3, 11, 11-а, 8,
- ул. Буденного 45-59 (нечётн.), 58-64 (чётн.),
- ул. П. Алексеева 7-19 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
- ул. М. Смирнова 85, 83, 68,
- ул. Оборонная 9,
- ул. Севастопольская, 18-26 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
- пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
- ул. Ивана Франко, 1-49 (нечётн.), 6-48 (чётн.),
- ул. Ватутина, 1-50,
- ул. Щепкина, 2-50 (чётн.),
- Епифанское шоссе, 37-57 (нечётн.),
- ул. Газовая, 40, 42,
- Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1-3,
- п. Комсомольский: ул. Станционная, 3, 25, 23, 21, 19, 19-а.
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