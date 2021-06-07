В Туле третий день ищут пропавшего инвалида-колясочника

О судьбе мужчины ничего не известно с 4 июня. Он нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 52-летнего Владимира Назаренко, который пропал 4 июня. У мужчины отсутствуют обе ноги, он передвигается на инвалидной коляске.

Приметы: нормального телосложения, волосы седые, короткие, глаза карие. Одежда: футболка защитного цвета, чёрные спортивные штаны.