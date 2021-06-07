В Туле третий день ищут пропавшего инвалида-колясочника
О судьбе мужчины ничего не известно с 4 июня. Он нуждается в медицинской помощи.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 52-летнего Владимира Назаренко, который пропал 4 июня. У мужчины отсутствуют обе ноги, он передвигается на инвалидной коляске.
Приметы: нормального телосложения, волосы седые, короткие, глаза карие. Одежда: футболка защитного цвета, чёрные спортивные штаны.
Пропавший нуждается в медицинской помощи. Видели его? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.
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