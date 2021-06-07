новости
новости
Регистрация
В Туле третий день ищут пропавшего инвалида-колясочника

В Туле третий день ищут пропавшего инвалида-колясочника

О судьбе мужчины ничего не известно с 4 июня. Он нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 52-летнего Владимира Назаренко, который пропал 4 июня. У мужчины отсутствуют обе ноги, он передвигается на инвалидной коляске.

Приметы: нормального телосложения, волосы седые, короткие, глаза карие. Одежда: футболка защитного цвета, чёрные спортивные штаны.

Пропавший нуждается в медицинской помощи. Видели его? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавшегопропал мужчинапропал инвалидпоисковый отряд Лиза Алертпоиск пропавших
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 8 июня
Где в Туле не будет света 8 июня
«Накажи автохама»: миграция обочечников на дороге Тула – Новомосковск
«Накажи автохама»: миграция обочечников на дороге Тула – Новомосковск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.