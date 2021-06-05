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Экологический марафон «Реки России. #Рекибегут» собрал на Казанской набережной более тысячи участников
Фото Александра Каналина.

Экологический марафон «Реки России. #Рекибегут» собрал на Казанской набережной более тысячи участников

Марафон прошел в Туле 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды.

Марафон нацелен на популяризацию экологии через спорт. 
Россияне всех возрастов и особенно молодежь с огромным желанием принимают участие в подобных акциях.  Вот и на Казанскую набережную в Туле пришли 1300 человек, чтобы стать участниками марафона, поддержать сохранение экологии в регионе и получить заряд позитива, бодрости и хорошего настроения. Самым молодым участникам - 14 лет!
 
 
 
Для бегунов и всех гостей спортивного праздника была организована насыщенная культурная программа, концерт, работала полевая кухня. Ведущим мероприятия стал знаменитый российский фигурист, многократный чемпион мира и Европы по фигурному катанию, олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
 
 
Валерий Шерин, председатель правительства Тульской области, поприветствовал собравшихся от лица губернатора Алексея Дюмина: 
 
- Тульская область уже давно закрепила за собой статус региона, в котором проходят большие спортивные яркие массовые мероприятия. Но сегодня мероприятие не просто спортивное, оно приурочено к празднованию всемирного дня охраны окружающей среды, который призван к тому, чтобы люди переосмыслили свое отношение к окружающей среде. Экология и здоровье — неотъемлемая часть современного, активного и успешного образа жизни. Уверен, что с каждым годом участников акции будет становиться все больше и ее география расширится! Пусть этот спортивный праздник зарядит вас позитивной энергией, поможет сохранению равновесия между природой и человеком. 
 
Вахтанг Астахов, руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. 
 
 
- Реки есть везде, все любят отдыхать на воде. В Туле много прекрасных рек, на Упе прекрасная набережная, и провести здесь марафон очень приятно. Тульский регион один из первых по объему реализованных здесь федеральных экологических проектов. Сегодня мы предлагаем участникам несколько дистанций: 1 км, 5 км, 10 км, 15 км и полумарафон - 21,1 км. 
 
Дмитрий Елисеев приехал на марафон с отличным настроением:
 
 
- Такие мероприятия вызывают бурю эмоций. Я всегда принимаю участие в подобных акциях, например, в этом году это была "Лыжня России". Столько удовольствия и радости, да и для здоровья и настроения очень полезно. Заряд энергии потом на несколько дней! Спортом я занимаюсь с детства, но бег - не моя сильная сторона, поэтому сегодня я выбрал для себя дистанцию один километр. Но уверен, что главное - участие! 
 
Михаил Романцов напротив очень любит бегать и полумарафон для него - не самая сложная дистанция:
 
 
- Мы с приятелем бегаем и до работы и после, это у нас уже вошло в привычку. Я даже марафон два раза бегал! Третий раз планирую пробежать 15 августа в тульском забеге "Щит и меч". Полумарафон я пробегаю за 1 час 50 минут, для меня это нормальный результат. Мне очень нравится атмосфера таких марафонов! Все бегут, волонтеры тебя поддерживают, рядом бегут коллеги... Такое единение! А потом очень приятная усталость и гордость от того, что ты это сделал. 
 
Мероприятие проходило под эгидой Росводресурсов и при поддержке ООО ОХК «Щекиноазот».
 
 
 
 
В следующем году центральный забег марафона пройдет в Краснодарском крае. Переходящий кубок был вручен руководителю Кубанского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Роману Авдееву.
 
 
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Мрафон Реки бегут, Фото: 166
Мрафон Реки бегут, Фото: 167
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Мрафон Реки бегут, Фото: 244
Мрафон Реки бегут, Фото: 245
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Мрафон Реки бегут, Фото: 256
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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 16:11 0
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