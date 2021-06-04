В Тульской области построят логистический центр «Южморрыбфлота»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

4 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор АО «Южморрыбфлот» Александр Ефремов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и компанией.

«Южморрыблот» — один из лидеров производства высококачественной рыбной продукции в России. Несколько лет назад компания возобновила работу обанкротившегося хладокомбината в Тульской области.

Новое инвестиционное соглашение предусматривает строительство логистического комплекса в Зареченском округе Тулы.

Планируется вложить в проект до 500 млн рублей и создать 40 новых рабочих мест. Срок реализации проекта – до 2027 года.

– Сегодня предприятие успешно работает, а «Южморрыбфлот» принял решение о развитии в регионе своей площадки и создании логистического центра. Это позволит увеличить объемы выпуска продукции и повысить рентабельность. Правительство Тульской области продолжит оказывать компании всестороннюю поддержку, — подчеркнул Алексей Дюмин.