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Туляки и гости города смогут создать индивидуальные экскурсионные маршруты

Туляки и гости города смогут создать индивидуальные экскурсионные маршруты

Региональный минкульт объявил о старте культурного проекта «Тульские выходные».

На сайте министерства культуры Тульской области размещена информация о достопримечательностях, учреждениях культуры, а также представлен реестр ключевых объектов питания и размещения по районам.

Изучив эту информацию, жители и гости региона могут создать свой уникальный экскурсионный маршрут на один или несколько дней, чтобы познакомиться достопримечательностями.

Подробнее читайте здесь.

– Сегодня мы предлагаем совершить увлекательное летнее путешествие по краю и окунуться в мир тульской культуры и истории. Здесь есть музеи, усадьбы, православные святыни, самобытные ремесла и промыслы, гастрономические бренды, уникальные природные объекты и многое другое, – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Она подчеркнула, что в последние годы благодаря губернатору Алексею Дюмину Тула и малые исторические города региона преобразились. Открыты новые экспозиции и музеи, отремонтированы дома культуры, библиотеки, созданы современные общественные пространства.

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сегодня, в 22:36 0
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