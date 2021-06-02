Какие дома Тулы будут обесточены 3 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. С. Ковалевской, 16-24 (чётн.), 17,
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 74, 76,
- 1-й пр-д М. Расковой, 1-15 (нечётн.), 1-а, 15-а, 2-28 (чётн.),
- ул. Фучика, 45, 47,
- ул. Ушинского, 46,
- ул. Яблочкова, 15, 1-11 (нечётн.),
- ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а,
- ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а,
- ул. Староникитская, 77-а, 77-б,
- ул. Н. Руднева, 66, 66-а, 68, 70, 72,
- пр-т Ленина, 121, 123,
- ул. Октябрьская, 7,
- п. Южный: ул. Шахтёрская, 3, 1, 2, 1-а,
- ул. Клубная, 1,
- ул. Автомобилистов, 22, 26-а,
- п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 12, 1, 8, 9, 10, 12, 2, 3,
- ул. Дронова, 1, 2/4,
- ул. Советская, 39-77 (нечётн.),
- ул. Металлургов, 29-53 (нечётн.), 46-54 (чётн.),
- п. Н-Скуратово, 115-137, 133-а,
- Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-198 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1-3.
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