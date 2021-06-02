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Какие дома Тулы будут обесточены 3 июня

Какие дома Тулы будут обесточены 3 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. С. Ковалевской, 16-24 (чётн.), 17,
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
  • пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 74, 76,
  • 1-й пр-д М. Расковой, 1-15 (нечётн.), 1-а, 15-а, 2-28 (чётн.),
  • ул. Фучика, 45, 47,
  • ул. Ушинского, 46,
  • ул. Яблочкова, 15, 1-11 (нечётн.),
  • ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а,
  • ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а,
  • ул. Староникитская, 77-а, 77-б,
  • ул. Н. Руднева, 66, 66-а, 68, 70, 72,
  • пр-т Ленина, 121, 123,
  • ул. Октябрьская, 7,
  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 3, 1, 2, 1-а,
  • ул. Клубная, 1,
  • ул. Автомобилистов, 22, 26-а,
  • п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 12, 1, 8, 9, 10, 12, 2, 3,
  • ул. Дронова, 1, 2/4,
  • ул. Советская, 39-77 (нечётн.),
  • ул. Металлургов, 29-53 (нечётн.), 46-54 (чётн.),
  • п. Н-Скуратово, 115-137, 133-а,
  • Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-198 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
  • 10-й пр-д, 1-3.
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