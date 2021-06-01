Консультации с репродуктологами и психологами роддома: туляков приглашают на семейный праздник

Мероприятие «Тульская семья» пройдет 6 июня с 12.00 до 16.00 в атриуме Тульского кремля. Вход свободный.

6 июня в атриуме Тульского кремля пройдет семейный праздник «Тульская семья», приуроченный ко Дню защиты детей. В программе мероприятия — консультации с акушерами-гинекологами, репродуктологами, психологами роддома №1 г. Тулы и областного перинатального центра, консультации специалистов регионального отделения Пенсионного фонда, творческие выступления, мастер-классы и лотерея.

Взрослые смогут задать вопросы специалистам в области педиатрии, акушерства и гинекологии, а дети посетят мастер-классы по гончарному мастерству, лепке, рисованию, компьютерному программированию и аквагриму.

– Мы ждем в гости как семейные пары с детьми, так и тех, кто только планирует создать семью и стать родителями. Наши спикеры расскажут о возможностях службы родовспоможения региона, семейно-ориентированном подходе в работе родильных домов, современных репродуктивных технологиях и механизмах поддержки женщин и семей, — сказала главный врач роддома №1 г. Тулы Елена Макарова.

Семейный праздник пройдет 6 июня с 12.00 до 16.00 в атриуме Тульского кремля. Вход свободный.

Мероприятие проходит в рамках плана «Демография», утвержденного губернатором Алексеем Дюминым. Ключевые цели — поддержка семей с детьми и повышение комфорта проживания семей в регионе.