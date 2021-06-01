новости
новости
Регистрация
Консультации с репродуктологами и психологами роддома: туляков приглашают на семейный праздник

Консультации с репродуктологами и психологами роддома: туляков приглашают на семейный праздник

Мероприятие «Тульская семья» пройдет 6 июня с 12.00 до 16.00 в атриуме Тульского кремля. Вход свободный.

6 июня в атриуме Тульского кремля пройдет семейный праздник «Тульская семья», приуроченный ко Дню защиты детей. В программе мероприятия — консультации с акушерами-гинекологами, репродуктологами, психологами роддома №1 г. Тулы и областного перинатального центра, консультации специалистов регионального отделения Пенсионного фонда, творческие выступления, мастер-классы и лотерея.
 
Взрослые смогут задать вопросы специалистам в области педиатрии, акушерства и гинекологии, а дети посетят мастер-классы по гончарному мастерству, лепке, рисованию, компьютерному программированию и аквагриму.
 
– Мы ждем в гости как семейные пары с детьми, так и тех, кто только планирует создать семью и стать родителями. Наши спикеры расскажут о возможностях службы родовспоможения региона, семейно-ориентированном подходе в работе родильных домов, современных репродуктивных технологиях и механизмах поддержки женщин и семей, — сказала главный врач роддома №1 г. Тулы Елена Макарова.
 
Семейный праздник пройдет 6 июня с 12.00 до 16.00 в атриуме Тульского кремля. Вход свободный.
 
Мероприятие проходит в рамках плана «Демография», утвержденного губернатором Алексеем Дюминым. Ключевые цели — поддержка семей с детьми и повышение комфорта проживания семей в регионе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
семейный праздник
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 8 странами
С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 8 странами
В Заречье Audi сломал забор и скрылся с места ДТП
В Заречье Audi сломал забор и скрылся с места ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.