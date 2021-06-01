В Заречье Audi сломал забор и скрылся с места ДТП

В ночь на 1 июня на ул. Максима Горького в Туле произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, легковой автомобиль Audi совершил наезд на забор, сломав несколько секций.

«Водитель уехал с места автоаварии буквально за пару минут до того, как на место приехал экипаж ДПС», — добавил автор фото.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что в настоящее время ведут розыск водителя автомобиля.