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Губернатор поздравил жителей Новомосковска с Днем города

Губернатор поздравил жителей Новомосковска с Днем города

Сегодня на стадионе «Химик» состоится праздничный концерт, хедлайнером которого станет группа «Банд'Эрос».

Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей Новомосковска с 91-й годовщиной образования города.

Губернатор отметил, что Новомосковск был и остается важным экономическим и промышленным центром Тульской области. Это заслуга многих поколений его жителей — строителей, химиков, ученых, деятелей искусства, защитников Родины, людей самых разных профессий.

- Сегодня благодаря вам Город трудовой славы и Город воинской доблести Новомосковск продолжает развиваться. В нем создаются благоприятные условия для предпринимателей, реализуются масштабные социально значимые проекты, укрепляется промышленность, создаются современные общественные пространства. Вместе мы делаем Новомосковск уютнее и комфортнее, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Напомним, для новомосковцев подготовили большую праздничную программу. Так, сегодня, 29 мая, на стадионе «Химик» состоится концерт с участием популярной российской группы «Банд'Эрос».

Празднование Дня города завершится фейерверком.

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