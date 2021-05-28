Безработный туляк украл 10 банок краски
И был задержан стражами порядка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, некий злоумышленник похитил из подвала многоквартирного дома на улице Седова десять банок фасадной краски.
Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность похитителя. Им оказался 48-летний безработный ранее судимый местный житель.
В настоящий момент по данному факту проводится процессуальная проверка.
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