Сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину

Фото из архива MySlo

Сын Ольги Слюсаревой Сергей Ростовцев стал персоной нон-грата на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

23-летнему велогонщику запрещён въезд в страну за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».

В 2016 году Сергей Ростовцев принимал участие в Чемпионате России по велоспорту на шоссе, который проходил в Крыму.

справка myslo

Сергей Ростовцев – сын известного тренера Михаила Ростовцева и олимпийской чемпионки Ольги Слюсаревой. Мастер спорта международного класса по велоспорту.