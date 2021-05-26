Сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
Сергей Ростовцев попал под санкции за посещение Крыма.
Сын Ольги Слюсаревой Сергей Ростовцев стал персоной нон-грата на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
23-летнему велогонщику запрещён въезд в страну за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».
В 2016 году Сергей Ростовцев принимал участие в Чемпионате России по велоспорту на шоссе, который проходил в Крыму.
Сергей Ростовцев – сын известного тренера Михаила Ростовцева и олимпийской чемпионки Ольги Слюсаревой. Мастер спорта международного класса по велоспорту.
Чемпион мира (2014) и Европы (2015) среди юниоров. Чемпион мира (2016) в возрастной категории до 23 лет. Чемпион России (2017). Выступает в составе континентальной команды UCI Minsk Cycling Club.