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Сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
Фото из архива MySlo

Сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину

Сергей Ростовцев попал под санкции за посещение Крыма.

Сын Ольги Слюсаревой Сергей Ростовцев стал персоной нон-грата на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

23-летнему велогонщику запрещён въезд в страну за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».

В 2016 году Сергей Ростовцев принимал участие в Чемпионате России по велоспорту на шоссе, который проходил в Крыму.

справка myslo

Сергей Ростовцев – сын известного тренера Михаила Ростовцева и олимпийской чемпионки Ольги Слюсаревой. Мастер спорта международного класса по велоспорту.

Чемпион мира (2014) и Европы (2015) среди юниоров. Чемпион мира (2016) в возрастной категории до 23 лет. Чемпион России (2017). Выступает в составе континентальной команды UCI Minsk Cycling Club.

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