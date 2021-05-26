В Тулу на День молодежи может приехать дуэт «2 Маши»

Фото: vk.com/2mashi

Организация праздника обойдется в 1,6 млн рублей.

Подрядчик должен разработать праздничную программу, написать оригинальный сценарий, обеспечить музыкальное сопровождение и пригласить артистов. Главным гостем программы должна стать группа «2 Маши» (Мария Шейх, Мария Зайцева).

На сайте госзакупок размещен аукцион на право организации празднования Дня молодежи в Туле 27 июня.