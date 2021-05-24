Туляк предлагает создать велотранспортный хайвей «Лев Толстой»

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Предполагается, что более чем 20-километровый маршрут соединит центр Тулы с Ясной Поляной.

На сайте Программы развития Тульской области туляк по имени Александр разместил инициативу о создании велотранспортного хайвея «Лев Толстой», который соединит Тульский кремль и Ясную Поляну. По идее автора, маршрут протяженностью в 21 км должен проходить через общественные пространства, парки, музеи, вузы и студенческие общежития Тулы.

По пути предлагается оборудовать новые объекты инфраструктуры: велопаркинг, велопрокат и велокафе. Туляк считает, что создание велохайвея будет способствовать повышению туристического потенциала региона. За идею туляка проголосовали 167 жителей региона.