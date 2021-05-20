В Туле к открытию купального сезона подготовят семь пляжей

Фото из архива Myslo.

В Туле купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.

Согласно документу, в городе семь разрешенных мест массового отдыха на водоемах и реках:

зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),

пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),

зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),

средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова ,

, зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,

зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,

зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

В указанных местах возьмут санитарно-эпидемиологические пробы воды и песка.