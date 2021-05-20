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В Туле к открытию купального сезона подготовят семь пляжей
Фото из архива Myslo.

В Туле к открытию купального сезона подготовят семь пляжей

Публикуем перечень водоемов.

В Туле купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.

Согласно документу, в городе семь разрешенных мест массового отдыха на водоемах и реках:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),
  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова,
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

В указанных местах возьмут санитарно-эпидемиологические пробы воды и песка.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:00 +1
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