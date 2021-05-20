Фото из архива Myslo.
В Туле к открытию купального сезона подготовят семь пляжей
Публикуем перечень водоемов.
В Туле купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.
Согласно документу, в городе семь разрешенных мест массового отдыха на водоемах и реках:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»),
-
средний пруд на территории ЦПКиО им.
П. П. Белоусова,
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1,
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2,
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
В указанных местах возьмут санитарно-эпидемиологические пробы воды и песка.
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