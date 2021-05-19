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Осужден бывший гендиректор самой крупной УК Тулы
Фото с сайта: roskvartal.ru.

Осужден бывший гендиректор самой крупной УК Тулы

Он понесет наказание за сокрытие денежных средств от налогового органа.

Зареченский районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца Новочеркасска Алексея Паршина – бывшего генерального директора тульской ООО «Управляющая компания «Восход».

Он признан виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области уточнили, что Паршин, являясь гендиректором УК с 27 марта по 15 июля 2019 года, вместо того чтобы заплатить налоги, направил деньги на расчетные счета контрагентов, тем самым скрыв от налогового органа более 4 млн рублей.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 205 тыс. рублей. О компенсации нанесенного бюджету региона вреда не сообщается. Приговор суда в законную силу не вступил.

 

Вывод денег со счетов управляющей совпал с началом владения Алексеем Паршиным компанией ООО «Восход». Согласно опубликованным ранее данным житель Новочеркасска стал официальным ее владельцем с 26 апреля 2019 года. Тогда это была одна из самых крупных компаний Тулы, на ее обслуживании находилось порядка 500 многоквартирных домов. Летом того же года на УК «Восход» поступало огромное количество жалоб от жителей. Но несмотря на это ГЖИ Тульской области не отозвало лицензию у УК, она продолжала работать. И набирать долги.

Арбитражный суд Тульской области 27 марта 2020 года счел обоснованными требования ООО «ЭкоРесурсСервис» признать ООО «УК Восход» банкротом и назначил конкурсного управляющего. Повод – УК задолжала 6 269 461, 13 рубля. 

Проверка деятельности управляющей компании прокуратурой была начала 2 сентября 2020 года. 

Алексей Паршин, кстати, связан еще с пятью тульскими УК, тоже ранее принадлежавшими ПАО «Группа компаний ПИК», в одних он является гендиректором, в других – учредителем. Сейчас они все в стадии банкротства или ликвидированы.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:36 +4
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