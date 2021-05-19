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ВТБ в Туле нарастил выдачу автокредитов на 70%

ВТБ в Туле нарастил выдачу автокредитов на 70%

По сравнению с мартом этого года в регионе банк показал рост на 22% по объему и более 11% по числу кредитов.

По итогам четырех месяцев года ВТБ увеличил объем выдачи автокредитов в Тульской области на 70%, выдав более 750 кредитов на 624 млн рублей.

Российский рынок автокредитования по итогам января-апреля 2021 года нарастил продажи на 70%, до 330 млрд рублей. Число совершенных сделок выросло на треть, до 325 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитиков автобизнеса ВТБ, при этом сам банк также показал рекордный объем продаж.

Общие продажи автокредитов ВТБ с начала года увеличились на 70% - почти до 33 млрд рублей. Банк выдал более 32 тысячи кредитов. В апреле ВТБ нарастил продажи более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, заключив 8,8 тыс. сделок на 9 млрд рублей. По сравнению с мартом этого года банк показал рост на 7% по объему и 13% по числу кредитов.

«Апрель прошлого года стал периодом неожиданного и полного локдауна для рынка автокредитования. В связи с пандемийными ограничениями выдачи автокредитов практически остановились вместе с продажей транспортных средств. Основным фактором постепенного и уверенного оживления рынка в прошлом году и в начале этого стала госпрограмма, которая поддержала клиентов и автопроизводителей. В этом году мы прогнозируем уверенный рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет ожидаемой пролонгации госпрограммы», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

По словам Владимира Высоцкого, на показатели продаж новых автомобилей в России в этом году может повлиять только возможный дефицит транспортных средств у автопроизводителей. «Однако подобное развитие ситуации может дополнительно привлечь внимание к рынку автомобилей с пробегом, который в России втрое больше, чем рынок новых автомобилей», – подчеркнул он.

Управляющий ВТБ в Туле, старший вице-президент Светлана Мужичкова добавила:

Светлана Мужичкова

«В Туле, как и в других российских регионах, мы отмечаем практически полное восстановление спроса на покупку авто после пандемии. Этому немало способствовала программа господдержки, и в случае ее пролонгации, уверена, продажи автокредитов продолжат расти».

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