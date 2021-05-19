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В Туле после порыва ветра обрушилось здание под снос: видео

В Туле после порыва ветра обрушилось здание под снос: видео

Инцидент случился на ул. Некрасова.

Накануне на ул. Некрасова, 8 после сильного порыва ветра обрушилось здание, подготовленное под снос. Об этом очевидцы рассказали в группе ВКонтакте «Тула.Жесть».

Инцидент успели заснять на видео. Выглядит жутковато:

- Его сносили, видимо, достигли того момента, когда конструкция начала шататься и отогнали технику подальше (правильно сделали), — предположил один из пользователей ВКонтакте.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:08 +1
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