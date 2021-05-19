На трассе М-2 из-за ДТП загорелись два грузовика

Фото: Александр Белый.

19 мая в 11.20 на 142-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе произошло серьезное ДТП. 57-летний водитель грузовика Renault Magnum, по предварительной информации, врезался в стоящий «ГАЗ». После столкновения оба транспортных средства загорелись.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали два человека — 64-летний водитель «ГАЗа» и пассажир этого же авто. Оба мужчины госпитализированы с различными травмами.