«Тульская Венеция»: на ул. Коминтерна «поплыли» трамваи

Фото и видео Павла Дутлова.

После обильного ночного ливня рельсы оказались под водой.

Утром 19 мая туляк Павел Дутлов запечатлел необычную картину на ул. Коминтерна. Ночью шел сильный дождь, в результате трамвайные пути полностью ушли под воду.«»

Теперь Тула получила еще как минимум один «речной трамвай», вдобавок к тому, который курсирует по Упе. Пользователи социальных сетей уже окрестили ул. Коминтерна «тульской Венецией».