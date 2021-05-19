Фото и видео Павла Дутлова.
«Тульская Венеция»: на ул. Коминтерна «поплыли» трамваи
После обильного ночного ливня рельсы оказались под водой.
Утром 19 мая туляк Павел Дутлов запечатлел необычную картину на ул. Коминтерна. Ночью шел сильный дождь, в результате трамвайные пути полностью ушли под воду.«»
Теперь Тула получила еще как минимум один «речной трамвай», вдобавок к тому, который курсирует по Упе. Пользователи социальных сетей уже окрестили ул. Коминтерна «тульской Венецией».
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