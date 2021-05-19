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Как и сколько зарабатывают туляки в сфере красоты
Фото: avito.ru.

Как и сколько зарабатывают туляки в сфере красоты

В апреле спрос на специалистов бьюти-услуг в регионе вырос почти на треть.

Перед пляжным сезоном россияне посещают салоны красоты, а сфера бьюти-услуг испытывает кадровый бум. В апреле в Тульской области число вакансий в фитнес-центрах и салонах красоты увеличилось на 27%. Об этом сообщает «Авито. Работа».

Одновременно с ростом спроса на парикмахеров и мастеров маникюра активность соискателей выросла на 20%, а медианная зарплата по региону составила 30 тысяч рублей.

Больше всех на новых прическах и ногтях зарабатывают мастера из Москвы – 50 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге средняя зарплата в индустрии красоты составляет 45 тысяч, а замыкает тройку лидеров Сочи – в курортных салонах красоты за месяц можно заработать 35 тысяч рублей.

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